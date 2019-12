Campionato Primavera 1: undicesima giornata

Campionato Primavera 1, i risultati

L’undicesima Gionata di campionato Primavera 1 è iniziata a Formello, nei campi della Lazio. La formazione biancoceleste ha subito una grande sconfitta dall’Inter, 2 goal subiti che permettono di far salire di classifica la squadra neroazzurra al terzo posto. La Roma si allontana dal podio dopo la confitta in trasferta contro l’Empoli (2-1). L’Atalanta conferma il primo posto in classifica e batte il Chievo Verona 2-0. Stesso risultato è stato ottenuto dal Cagliari contro la Sampdoria. Pareggio per Juventus- Torino (1-1) e Sassuolo- Fiorentina (0-0). Finalmente arriva una vittoria anche per il Napoli che porta a casa 3 goal contro il Genoa. A chiudere la giornata di campionato sarà la partita di lunedì con Pescara – Bologna.

La classifica

Sul podio troviamo l’Atalanta, il Cagliari e l’Inter. Il team nerazzurro cede il quarto posto al Genoa, seguito dalla Roma e dalla Juventus. L’Empoli, la Lazio, il Sassuolo confermano il loro posto in classifica, rispettivamente 8°,12°,11°. Il Napoli rimonta e sale dall’ultimo posto al 13° facendo scalare la Sampdoria (14°), il Chievo Verona (15°) e il Pescara al 16°.