I fans di Diego Armando Maradona si scagliano contro Carmen Di Pietro. La showgirl dichiara di esser stata la fidanzata dell’argentino e lo omaggia con una foto per molti ‘indecente’.

Queste le parole della Di Pietro: “Sono distrutta. Diego ti ho voluto bene veramente. Sei il mio campione”. I followers, come riporta golssip non gradiscono il tipo di dedica: “Con tutto il rispetto sarebbe bastata una sua foto per ricordarlo. Questa foto, associata ad una scomparsa, non si può proprio vedere”, e poi ancora “ridicola”, “esibizionista”, “superficiale”.

La storia segreta tra Carmen e Diego: “Ero la sua fidanzata negli anni ’90. Allora ero spensierata, libera e lui era un idolo. Ero innamoratissima, ma non è che pensassi al matrimonio. Ero così giovane. Facevo i primi provini come modella, era l’epoca in cui dormivo sui treni, figurati se pensavo a chiamare i fotografi. Una sera ero andata a trovarlo a Napoli. Stavo facendo il bagno in un hotel vicino alla stazione. Lui è arrivato in anticipo, io ero ancora nella vasca. Così ho indossato un accappatoio e sono andata alla porta. Gli ho aperto che ero ancora tutta bagnata. ‘Posso continuare a lavarti io?’, mi ha detto. Così siamo tornati nella vasca”.