Roberta Pedrelli, esultanza goliardica nel derby: “Cucinati a puntino”

La speaker radiofonica e presentatrice tv festeggia in modo inusuale la vittoria nel derby

Roberta Pedrelli, esultanza inusuale al termine del derby Roma-Lazio vinto dai giallorossi. La nota speaker radiofonica di CentroSuonoSport 101.50 e presentatrice di SportPaper TV non ha mai nascosto la sua fede giallorossa. Un’esultanza goliardica, quella di Roberta Pedrelli, che con simpatia e sano sfottò ha festeggiato la vittoria dei suoi idoli giallorossi. Un’esultanza con sportività, come dovrebbe avvenire sempre nel calcio, col sorriso e tre punti in cassaforte.

Roberta Pedrelli: “Cucinati a puntino”

Su instagram la dedica della conduttrice e presentatrice ai suoi ‘campioni’ giallorossi, in versione speciale con abbigliamento inusuale. In stile cuoca e quella dedica… ‘cucinati a puntino‘ e quel ‘PRENDETE E MANCI-atene tutti!‘ in occasione del 70esimo anno della carbonara, andato certamente di traverso ai cugini biancocelesti.