Carro armato Atalanta: schiantato lo Young Boys (1-6)

L’Atalanta non si ferma e non ha intenzione di farlo. La formazione di Gasperini schianta lo Young Boys in Svizzera e sale al momentaneo quarto posto in classifica con 11 punti.

Young Boys-Atalanta, bergamaschi devastanti nella prima frazione

Un primo tempo in cui vi è soltanto l’illusione momentanea del pari. Vantaggio bergamasco con Retegui, pronto a finalizzare una gran palla fornita da Charles De Ketelaere. Piccola ed unica disattenzione dell’Atalanta e pari degli svizzeri con Ganvoula, a due minuti dal gol dello 0-1. Tuttavia, i nerazzurri rispondono subito e dominano in lungo e in largo. Dagli sviluppi di un corner arriva la rete del vantaggio con De Ketelaere. Sempre il belga è protagonista della terza rete. L’ex Milan scambia velocemente con Retegui e imbecca Kolasinac, in contropiede, che si invola verso la porta e non lascia scampo a Von Ballmoos. Ancora la coppia De Ketelaere-Retegui, con assist del belga e gol dell’attaccante azzurro, porta il risultato sull’1-4 con il quale si chiude la prima frazione di gara.

Young Boys-Atalanta, De Ketelaere show e poi Samrdizic: sei gol della formazione di Gasperini

Nella ripresa è monologo atalantino. Altra doppietta, dopo quella di Retegui, questa volta di Charles De Ketelaere, autore di una grande azione personale. Il numero 17 supera due difensori e calcia di sinistra dove il portiere non può nulla. Nel finale non si placa la furia dell’Atalanta. Al 90′ altra grande azione personale, questa volta di Samardzic, che supera un paio di uomini e conclude di sinistro trafiggendo il portiere. Termina 1-6, altra grande serata per la squadra di Gasperini.