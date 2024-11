Young Boys-Atalanta, le scelte di Magnin e Gasperini: le formazioni

Trasferta in Svizzera per l’Atalanta di Gasperini. Il tecnico nerazzurro opta per la difesa a tre con Hien, Djimsiti e Kolasinac. In mezzo al campo Pasalic con De Roon, supportati da Bellanova e Ruggeri sulle fasce. In avanti la coppia Lookman–Retegui, con Samardzic sulla trequarti.

Young Boys-Atalanta, le probabili formazioni:

YOUNG BOYS (4-4-2): von Ballmoos; Blum, Benito, Lauper, Athekame; Colley, Niasse, Ugrinic, Males; Ganvoula, Imeri. All. Magnin.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Samardzic; Lookman, Retegui. All. Gasperini.