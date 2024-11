Parma-Atalanta 1-3 La Dea cala il tris al Tardini

Con 28 punti in 13 partite l’Atalanta registra la miglior partenza nel campionato di Serie A, e mantenendo questa andatura la squadra di Gasperini avrebbe aperte le porte di un primo o secondo posto. E’ la solita Atalanta in campo che pressa e non lascia fiato al Parma, che si è visto realmente solo nei primi venti minuti della ripresa. Per i nerazzurri a segno Lookman con una doppietta e Retegui con un colpo di testa, per il Parma a segno Cancellieri con una grande azione aveva momentaneamente accorciato le distanze.

Il tabellino

Parma-Atalanta 1-3

PARMA: Suzuki, Coulibaly (dal 25′ st Hainaut), Delprato, Balogh, Valeri, Sohm, Estevez (dal 25′ st Anas), Man, Benedyczak, Cancellieri, Bonny (dal 25′ st Almqvist). A disp.: Chichizola, Corvi, Charpentier, Almqvist, Keita, Hainaut, Camara, Mihaila, Leoni, Haj, Di Chiara. All. Pecchia.

ATALANTA: Carnesecchi, Toloi (dal 37′ st Scalvini), Hien, Kossounou, Bellanova (dal 24′ st Cuadrado), de Roon, Éderson, Ruggeri, Pašalić (dal 10′ st Brescianini), Retegui (dal 10′ st De Ketelaere), Lookman (dal 37′ st Samardzic). A disp.: Rui Patrício, Rossi, Sulemana, Cuadrado, Zaniolo, De Ketelaere, Samardžić, Palestra, Scalvini, Brescianini. All. Gasperini.