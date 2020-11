Caso Diawara, slitta la sentenza: ecco cosa è successo

Ieri doveva essere la giornata della sentenza sulla gara tra Verona-Roma vinta a tavolino dagli scaligeri per l’errore del segretario giallorosso nella stesura della distinta. Ecco il motivo per cui non è stato emesso nessun verdetto

Alle 14:30 di ieri pomeriggio è stato discusso il ricorso presentato dalla Roma sui fatti riguardanti Amadou Diawara. Il centrocampista giallorosso era stato schierato in campo ma omesso da Leo Longo (ex segretario) nella lista degli over 23. Un errore che è costato ai giallorossi la sconfitta per 0-3 a tavolino dopo il primo grado di giudizio.

Il rinvio di giudizio, secondo quanto riportato da Il Romanista, potrebbe essere interpretato come un segnale positivo per la Roma; quando i giudici non palesano dubbi sul caso la sentenza è spesso immediata. L’avvocato della Roma ha fatto leva sulla differenza tra errore e dolo, mentre i legali del Verona hanno definto incapaci i dirigenti giallorossi. Non è stata ancora fissata la data della decisione della Corte sportiva d’appello ma non è utopistico conoscerla già nella giornata di oggi.