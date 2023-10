Antonio Cassano torna a parlare dell’Inter, tornato con un pareggio da San siro nella sfida contro il Bologna.

Cassano: “L’allenatore ha le sue colpe ma..”

Queste le parole dell’ex calciatore di Milan e Roma ai microfoni della Bobo TV. “L’Inter è super super forte, la più forte del campionato, ha due squadre. 5 punti buttati, sul 2-0 non puoi mai farti riprendere. I meriti andavano a Inzaghi, ma è stato ripreso da Sassuolo e Bologna. Prima un vantaggio, poi doppio, il Bologna non è il Real o il Bayern Monaco. Non si possono fare queste figure. Fino a un certo punto posso dire l’allenatore ha le sue colpe. Quest’anno è partito bene e sta facendo un buon lavoro con due intoppi appunto. L’anno scorso ne ha perse 12, quest’anno ne ha persa una e ha perso questi 5 punti. Dopo 8 partite, con squadre abbordabili e in casa, possono essere gravi.Motta ha preso punti con la Juve, fa un calcio meraviglioso con Zirkzee davanti. Questo è uscito dal Bayern Monaco, è un giocatore vero, è forte, dialoga coi compagni. Può diventare un giocatore top, stratosferico. Diamo meriti al Bologna, Motta è destinato a fare una grande carriera, per meriti suoi da allenatore, non per ciò che ha fatto da calciatore”.

E poi ancora: “Responsabilità dell’Inter? Io avrei fatto le stesse cose che ha fatto Inzaghi, è partita bene, poi sul 2-2 poteva anche vincere 3-2… Ora l’allenatore ha un minimo di responsabilità, non tante. Quelle maggiori sono della squadra, non so dirti di chi tra di loro. Magari è entrata un po’ di superficialità sul 2-0. Thuram sta facendo benissimo, mi manca qualche gol di Barella, è a 0 gol. Va ritrovata la solidità di dietro, la squadra è forte e quadrata, ma dietro stanno giocando in modo un po’ superficiale in campionato. 10 palle gol con Sassuolo e Bologna in casa sono troppe. Io aspetto fino a Natale, poi vediamo come sarà messa l’Inter. Per ora, più responsabilità dei giocatori che di Inzaghi per me.

L’Inter quest’anno deve solo vincere il campionato, fine. È partito benissimo, ha fatto solo due inciampi, ma la squadra è la più forte di tutte. Senza campionato diventa un fallimento, a meno che tu non vinca la Champions. L’Inter ha 22 titolari quest’anno. Mi piacerebbe chiedere a Inzaghi perché l’Inter perde questi punti contro le squadre come Sassuolo e Bologna”.