Questa sera torna Sport Paper TV su Radio Roma Television

Come ogni martedì si rinnova l’appuntamento con Sport Paper TV, in studio al fianco della conduttrice Roberta Pedrelli grandi opionionisti e tanti ospiti. Questa sera saremo ospiti di Together a Black & White show, una serata tutta dedicata alla Juventus e alla famiglia Agnelli, in collegamento il nostro inviato Samuel Tafesse.

Temi della serata la Nazionale di Luciano Spalletti, il campionato con le prime panchine che scottano e in collegamento due grandi ospiti, il portiere campione del mondo 82 Ivano Bordon, e il centrocampista di Inter, Milan e Nazionale Fulvio Collovati. Nella puntata della scorsa settimana ospite l’ex portiere della Roma Julio Sergio (in foto con la conduttrice Roberta Pedrelli).

Una serata da non perdere, come sempre sul canale 14 del digitale terrestre nel Lazio su Radio Roma Television e sul canale 222 Nazionale. Potrete seguirci anche in diretta streaming su www.sportpaper.tv.