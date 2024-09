Cassano sicuro: “Frattesi meglio di Barella. Merita la fiducia dell’Inter”

Intervenuto nella solita trasmissione Viva El Futbol, Antonio Cassano è tornato a parlare della Nazionale elogiando il lavoro di Frattesi, calciatore dell’Inter: “In Nazionale è in assoluto il migliore giocatore ma nel suo club non viene mai calcolato. Per me Frattesi è meglio di Barella, fa la doppia fase, si butta nello spazio, ha gol nelle gambe, recupera palla come sul gol di Kean. Non viene mai menzionato a caratteri cubitali ma merita la fiducia anche all’Inter oltre che in Nazionale”.

Cassano: “Dimarco clamoroso ma Udogie..”

Poi sulla Nazionale: “Io vedo Udogie titolare a sinistra, senza infortunio sarebbe stato il titolare all’Europeo. Nessuno me lo toglie dalla testa. L’altro giorno Dimarco ha fatto un gol clamoroso, ma io guardo il contesto e penso che nel breve periodo a sinistra giocherà Udogie”.