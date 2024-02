Champions League, buona la prima per Manchester City e Real | Sorridono Guardiola e Ancelotti

Manchester City e Real Madrid tornano a vincere in Europa aspettando le big a cominciare da Lazio-Bayern Monaco

Partono con una vittoria Real Madrid e Manchester City nell’andata degli ottavi di finale battendo rispettivamente Lipsia e Copenhagen. Per la squadra di Ancelotti decisiva una perla di Brahim Diaz al 48′ mentre la squadra di Guardiola fanno tutto i soliti De Bruyne, Foden e Bernando Silva che fanno respirare il tecnico spagnola in vista del ritorno.

Tabellino di Copenhagen-Manchester City:

FC COPENHAGEN: Grabara K. (Portiere), Jelert E., Vavro D., McKenna S., Diks K., Mattsson M. (dal 36′ st Larsson J.), Falk R., Goncalves D. (dal 25′ st Hojlund O.), Achouri E. (dal 36′ st Sorensen C.), Claesson V. (dal 10′ st Cornelius A.), Elyounoussi M.. A disposizione: Ankersen P., Bardghji R., Buur O. (Portiere), Clem W., Froholdt V., Meling B., Oskarsson O., Runarsson R. A. (Portiere) Allenatore: Neestrup J..

MANCHESTER CITY: Ederson (Portiere), Walker K., Dias R., Stones J., Ake N., Rodri, Silva B. (dal 33′ st Nunes M.), De Bruyne K., Grealish J. (dal 21′ pt Doku J.), Foden P., Haaland E.. A disposizione: Akanji M., Alvarez J., Bobb O., Carson S. (Portiere), Lewis R., Ortega S. (Portiere), Susoho M., Wright J. Allenatore: Guardiola P..

Reti: al 34′ pt Mattsson M. (FC Copenhagen) al 10′ pt De Bruyne K. (Manchester City) , al 45’+1 pt Silva B. (Manchester City) , al 45’+2 st Foden P. (Manchester City) .

Ammonizioni: al 26′ st Falk R. (FC Copenhagen), al 29′ st Diks K. (FC Copenhagen), al 39′ st Neestrup J. (FC Copenhagen).

Tabellino di Lipsia-Real Madrid:

RB LIPSIA: Gulacsi P. (Portiere), Simakan M., Klostermann L., Orban W., Raum D., Olmo D. (dal 30′ st Elmas E.), Henrichs B. (dal 30′ st Haidara A.), Schlager X. (dal 45′ st Kampl K.), Simons X., Openda L. (dal 30′ st Poulsen Y.), Sesko B.. A disposizione: Baumgartner C., Bitshiabu E., Blaswich J. (Portiere), Jatta N., Lenz C., Lukeba C., Seiwald N., Zingerle L. (Portiere) Allenatore: Rose M..

REAL MADRID: Lunin A. (Portiere), Carvajal D., Fernandez N., Tchouameni A., Mendy F., Valverde F., Kroos T., Camavinga E., Diaz B. (dal 39′ st Lucas), Rodrygo (dal 39′ st Joselu), Vinicius Junior. A disposizione: Arrizabalaga K. (Portiere), Carrillo A., Ceballos D., Fran (Portiere), Garcia F., Guler A., Martin M., Modric L., Paz N., Ramon J. Allenatore: Ancelotti C..

Reti: al 3′ st Diaz B. (Real Madrid) .

Ammonizioni: al 45′ pt Rose M. (RB Lipsia), al 8′ st Simakan M. (RB Lipsia), al 32′ st Poulsen Y. (RB Lipsia), al 40′ st Sesko B. (RB Lipsia) al 21′ st Carvajal D. (Real Madrid), al 40′ st Vinicius Junior (Real Madrid).

Gol annullati: al 2′ pt Sesko B. per fuorigioco (RB Lipsia).