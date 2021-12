Chi vincerà Champions e Serie A, cosa dicono i bookmakers: c’è una sorpresa

Siamo a dicembre, mese delicato sia per la Champions (domani e mercoledì ci sarà l’ultima partita dei gironi), sia per la Serie A, con tante sfide importanti da giocare prima della sosta natalizia. Dunque è il momento adatto per chi vuole puntare su quale squadra riuscirà a trionfare sulle altre e ad alzare il trofeo a fine stagione, sperando nella buona sorte oltre che nella giusta intuizione.

Andiamo a vedere allora quali sono le quote antepost dei principali Bookmakers (nello specifico Bet365, Goldbet e Snai) relativamente alle vincenti di Champions League e Serie A.

Champions League:

Giudizio unanime per i tre bookmakers presi in considerazione: la favorita per la vittoria finale è il Manchester City di Pep Guardiola, quotato a 4, e la principale rivale sarà il Bayern Monaco di Nagelsmann, quotato invece a 5. Subito dietro di loro c’è il Liverpool di Klopp, pagato a 6 da Goldbet e Bet365, mentre a 6,5 per Snai. E le italiane? Per tutte quante è la Juventus quella con maggior possibilità di lottare per la vittoria finale, ma con quote ben diverse. Goldbet dà grande fiducia alla banda di Allegri, quotandola ad appena 15, mentre Snai dà una quotazione di 20. Bet365 invece non dà grandi possibilità per i bianconeri, quotandoli a ben 41, in ogni caso la migliore delle italiane.



E le altre? L’Inter di Inzaghi è alla pari della Juventus per la Snai, ed è pagata a 20; Goldbet la quota a 25, mentre Bet365 dà loro una quotazione di addirittura 67.

Va ancora peggio al Milan di Pioli, su cui pesa evidentemente la difficile situazione di classifica nel girone: per Snai e Goldbet la quota finale è 100, mentre per Bet365 è alzata a 150. Infine l’Atalanta di Gasperini, quotata a 75 da Snai e Goldbet, ma senza chance per Bet365, che la quota ad un altissimo 151.

Serie A

Meno discrepanza invece riguardo alle quote per la vittoria finale in Serie A:

La favorita per tutte è nettamente l’Inter, che tutti e tre i book pagano a 2.

Goldbet e Snai danno entrambe la stessa credibilità alle rivali Atalanta, Milan e Napoli, quotate a 4,5, mentre Bet365 considera la banda di Gasperini come rivale più accreditata, pagandola a 5, con il Napoli ed il Milan appaiate a 5,5.

Bet 365 è anche l’unica che dà ancora un certo credito ad una rimonta della Juventus, con lo scudetto ad Allegri quotato a 11, mentre Goldbet e Snai lo pagano a 20.

Molto staccate le romane per cui non sembra esserci più spazio per sogni di gloria, almeno stando ai bookmakers: entrambe sono pagate a 101 per Bet 365, mentre Snai e Goldbet quotano a 75 i giallorossi ed i biancocelesti a 100.