Chiellini: “Spinazzola perfetto per Conte. E’ uno dei 5-10 esterni al mondo”

L'ex calciatore della Roma sarà un'arma letale per Conte

“Sono contento per lui, credo che Conte sia un allenatore perfetto per il suo modo di giocare. Facendo una gara alla settimana, per i problemi post Europei che ha avuto, credo che sia perfetto. Avrà modo di lavorare, rinforzare la muscolatura e riposare. Quando sta bene è uno dei primi 5-10 esterni al mondo. Se vi ricordate le partite all’Europeo, è stato una roba sensazionale”.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex calciatore della Juventus e della Nazionale, Giorgio Chiellini ha parlato dell’arrivo di Spinazzola al Napoli, calciatore che ha giocato e vinto un Europeo insieme all’ex difensore bianconero e cresciuto a Livorno.