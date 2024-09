Chris Smalling lascia la Roma e vola in Arabia | Arriva Hermoso, e Hummels…

La Roma continua a lavorare per ultimare il proprio mercato estivo, e il reparto al centro dei pensieri della società è la difesa. I movimenti dietro non sono finiti, e la notizia di oggi riguarda Chris Smalling, che dopo cinque anni saluta la Roma e vola in Arabia. Come riporta Fabrizio Romano, è stata raggiunta l’intesa tra i giallorossi e l’Al-Fahya per il trasferimento del difensore, che firmerà un contratto biennale con i sauditi. L’inglese svolgerà le visite mediche nella Capitale nella giornata di domani prima di raggiungere il nuovo club.

Fuori Smalling, dentro Hermoso e non solo | De Rossi spinge anche per Hummels

Intanto, la Roma ha concluso la trattativa con Mario Hermoso e il suo entourage superando il Galatasaray nella corsa al difensore, che sarà a Roma nel primo pomeriggio di oggi. Rinforzo di spessore per Daniele De Rossi, che potrà contare sulle prestazioni di un difensore solido, scuola Cholo, e molto esperto in campo internazionale grazie alla sua esperienza all’Atletico Madrid. Ma De Rossi non vuole fermarsi a Hermoso: per sostituire Smalling il tecnico giallorosso vuole anche Mats Hummels, anche lui svincolato, reduce da una stagione da protagonista chiusa con la finale di Champions League persa col Real Madrid. Sarebbe un colpaccio, per caratteristiche tecniche, tattiche e di leadership. L’operazione potrebbe chiudersi a breve