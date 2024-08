Roma, si accelera per Hermoso. Con Smalling verso l’addio in arrivo Hummels

Terminato il calciomercato, quello della Roma però non sembra fermarsi. Chiare le intenzioni ribadite in conferenza stampa quest’oggi da De Rossi, che si aspetta l’ultimo tassello mancante in difesa e che potrebbe sbarcare nelle prossime ore.

Roma, pronto il doppio colpo in difesa

Il club giallorosso dopo i problemi avuti con Danso e Tiago Djalò, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sta lavorando in maniera decisa su Mario Hermoso, svincolato dall’Atletico Madrid e ad un passo dal Galatasaray. La forbice tra il club turco e la Roma sembra però essersi ridotta con Ghisolfi che però è pronto a completare il reparto ocn l’acquisto di Hummels, che arriverebbe al posto di Chris Smalling, sempre più vicino all’addio con la Roma.