Roma, salta la trattativa Djaló

Dopo Danso, salta un’altra trattativa in casa Roma. Djaló non vestirà la maglia giallorossa e tornerà a Torino, dove resta ai margini del progetto. Il calciatore portoghese aveva già sostenuto le visite mediche nella Capitale. Tuttavia, la Roma, come già accaduto nella giornata di ieri con l’austriaco, ha deciso di non chiudere la trattativa. I due club chiariranno l’accaduto e le motivazioni della mancata conclusione dell’accordo.