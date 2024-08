Bove, rimpianto Roma: “Io e tifosi meritavamo un finale differente. Fiducioso per questa nuova avventura”

“Dispiace sicuramente un po’ per come è andata, perché credo che io e i tifosi romanisti meritassimo un finale un pochino differente. Ma sono contento di quello che arriverà e sono molto fiducioso per questa avventura. Ringrazio davvero i tifosi perché mi hanno sempre dimostrato grande affetto”.

Bove saluta i tifosi della Roma

Con queste parole, Edoardo Bove, nuovo centrocampista della Fiorentina, ha voluto salutare i tifosi della Roma ringraziandoli per il sostegno dato. Il calciatore, partito destinazione Firenze, ora è finito nella squadra di Palladino insieme all’altro romano ma biancoceleste, Danilo Cataldi.