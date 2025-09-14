Ci pensa Modric! Primo gol in rossonero del croato, il Milan batte il Bologna a San Siro (1-0)

Il Milan supera il Bologna nel posticipo domenicale della terza giornata di Serie A e porta a casa la prima vittoria casalinga del suo campionato. I rossoneri trionfano al termine di una gara molto combattuta, dimostrando grinta e spirito di sacrificio: il Bologna, nonostante una buonissima prestazione, non riesce mai a rendersi davvero pericoloso nella metà campo avversaria. Da segnalare il buon debutto di Adrien Rabiot a San Siro e la rete di Luka Modric, la prima da quando è arrivato a Milano; nella prossima partita, il Diavolo dovrà fare a meno di Massimiliano Allegri, espulso per proteste nel finale.

Milan-Bologna, primo tempo equilibrato

Il primo tempo di Milan-Bologna regala agli spettatori una partita piuttosto divertente e all’insegna dell’equilibrio, con i padroni di casa in palla e pericolosi nella metà campo avversaria nei primi minuti di gioco. Il centrocampo si conferma il punto di forza della squadra di Allegri, con un Rabiot molto attivo in entrambe le fasi e Modric che dimostra metà dei 40 anni compiuti qualche giorno fa. Di contro, il Bologna si rende spesso pericoloso sulle fasce attraverso i suoi migliori interpreti e si vede annullare anche un gol, al 14’, per posizione di fuorigioco di Cambiaghi al momento della battuta a rete. Dopo una buona metà di primo tempo e il palo colpito da Estupinan a Skorupski battuto, i felsinei cominciano ad annullare ogni possibile sortita offensiva degli avversari, senza però riuscire a rendersi pericolosi in fase d’attacco. In pieno recupero, Loftus-Cheek spizza il pallone verso il secondo palo dove arriva Santi Gimenez in scivolata, ma il tentativo del messicano si stampa sul palo: il primo tempo, quindi, termina sul risultato di 0-0.

Milan-Bologna, la sblocca Modric

A dieci minuti dall’inizio del secondo tempo, Mike Maignan è costretto a uscire per un problema al polpaccio: al suo posto entra l’ex Fiorentina, Pietro Terracciano, al debutto con la sua nuova squadra. Dopo un inizio di ripresa incerto, il Milan passa in vantaggio al 61′ grazie al primo gol rossonero di Luka Modric: Loftus-Cheek recupera palla a centrocampo, s’invola verso l’area e scarica sulla destra per Saelemaekers, il belga è bravo ad aspettare il rimorchio centrale del croato che infila Skorupski con un bel piattone. Dopo la rete del vantaggio, il Diavolo prende coraggio e va vicino al raddoppio grazie al palo colpito da Samuele Ricci a pochi minuti dal suo ingresso in campo. La partita procede sui ritmi dell’incertezza, perché Italiano sostituisce tutta la sua trequarti alla ricerca di freschezza e nuove idee; Allegri manda in campo Pulisic e l’americano quasi si guadagna un calcio di rigore dopo una bella serpentina. La grande occasione per il raddoppio del Milan capita sui piedi di Gimenez, bravo a smarcarsi, penetrare in area e scartare Skorupski, ma la sua conclusione si stampa sul palo. Il successivo ingresso in campo di Nkunku, al posto del centravanti numero 7, ha subito un grande impatto sulla partita: il francese si guadagna un calcio di rigore, revocato dopo un controllo al VAR del direttore di gara, causando le proteste furiose di Allegri e la conseguente espulsione del tecnico livornese. Al termine di sette minuti di recupero, il Milan porta a casa la vittoria con il risultato di 1-0.

Milan-Bologna, il tabellino:

MILAN (3-5-2): Maignan (55′ Terracciano); Tomori, Gabbia, Pavlovic (46′ De Winter); Saelemaekers, Fofana (65′ Ricci), Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek (65′ Pulisic); Gimenez. All. Allegri