Joao Almeida sarà il leader della UAE Emirates al Giro d’Italia 2022, ne è stata data la conferma dalla dirigenza del team mediorientale.

Joao Almeida è un nuovo acquisto della squadra di Pogacar e sarà insieme allo sloveno la punta di diamante del team per le corse a tappe di tre settimane.

Giro d’Italia 2022: Almeida al via, sarà il capitano della UAE

Il portoghese cercherà il suo primo podio in un GT alla terza partecipazione. Due anni fa da esordiente stupì tutti indossando per molti giorni la maglia rosa prima di cedere nelle tappe finali e finire 4°, in un Giro che verrà ricordato soprattutto per essere stato corso in ottobre.

Quest’anno ha chiuso a corsa rosa al 6° posto, senza grossi sussulti ma con una discreta continuità che l’ha portato ancora dentro la top10.

Con una nuova squadra di appartenenza spera di avere un sostegno maggiore e la possibilità di giocarsi le sue carte senza dover dividere la leadership, come era accaduto nella Deceuninck.