Fresco di cambio squadra è tornato a parlare ai microfoni di OA Sport Vincenzo Nibali, prima di vestire ufficialmente la casacca celeste dell’Astana.

Il siciliano tornato alla vittoria quest’anno dopo un attesa che durava da due anni è convinto di poter dare ancora qualcosa a questo ciclismo, in cui i giovani bruciano le tappe e impongono ritmi forsennati ad ogni tipo di corsa.

“È stata una squadra con cui ho fatto fatica ad integrarmi per vari motivi, tra cui la lingua. È stato un passaggio importante però, perché era qualcosa che mi mancava. Quando inizialmente sono passato alla Trek-Segafredo mi sono trovato molto bene, poi dopo il lockdown qualche meccanismo si è rotto. Sono stati due anni difficili, sia fisicamente che mentalmente, in cui non sono riuscito a trovare il mio posto ideale”

Nibali: “Al futuro ancora non penso”

Hai già pensato a cosa farai una volta che il ciclismo non sarà più il tuo allenamento quotidiano?

“Non ci ho ancora pensato, ma mi piacerebbe rimanere nell’ambiente. E poi ho un sogno nel cassetto…”

Quale?

“Mi piace andare in mountain-bike – del resto ho iniziato così ad andare in bici – e per il mio fine carriera spero di poter fare qualche gara, così giusto per divertimento.”

Un podio al Giro pensi possa essere ancora nelle tue corde?

“Non so ancora quali saranno i miei programmi per la prossima stagione. Il podio al Giro? Perché no… ma bisogna stare con i piedi per terra, la concorrenza è altissima. E poi c’è la Parigi-Roubaix che non ho mai corso, magari la prossima stagione potrebbe essere quella giusta.”