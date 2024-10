Classifica Pallone d’Oro, Rodri davanti a madrileni

Classifica Pallone d’Oro, settimo posto per Lautaro Martinez

Una serata con tanta Spagna al Théâtre du Châtelet di Parigi. Come già prevedibile dal pomeriggio con l’ammutinamento del Real Madrid, grande assente della sessantottesima edizione del premio, nonostante i numerosi riconoscimenti, vince il centrocampista del Manchester City, campione d’Europa con la nazionale spagnolo, Rodri. Il numero 16 dei Citizen chiude davanti ai due madrileni Vinícius Júnior e Jude Bellingham. Quarto Carvajal. Per l’Italia: settimo il nerazzurro Lautaro Martinez, il più in classifica dei Serie A, quattordicesimo l’atalantino Ademola Lookman, ventesimo Hakan Çalhanoğlu, ventinovesima posizione a pari merito per i due romanisti Mats Hummels e Artem Dovbyk.

Pallone d’Oro, la classifica:

Rodri (Manchester City)

2. Vinícius Júnior (Real Madrid)

3. Jude Bellingham (Real Madrid)

4. Daniel Carvajal (Real Madrid)

5. Erling Haaland (Manchester City)

6. Kylian Mbappé (PSG/Real Madrid)

7. Lautaro Martinez (Inter)

8. Lamine Yamal (Barcellona)

9. Toni Kroos (Real Madrid)

10. Harry Kane (Bayern Monaco)

11. Phil Foden (Manchester City)

12. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

13. Dani Olmo (Lipsia/Barcelona)

14. Ademola Lookman (Atalanta)

15. Nico Williams (Athletic Bilbao)

16. Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

17. Federico Valverde (Real Madrid)

18. Emiliano Martinez (Aston Villa)

19. Martin Ödegaard (Arsenal)

20. Hakan Çalhanoğlu (Inter)

21. Bukayo Saka (Arsenal)

22. Antonio Rüdiger (Real Madrid)

23. Ruben Dias (Manchester City)

24. William Saliba (Arsenal)

25. Cole Palmer (Manchester City/Chelsea)

26. Declan Rice (Arsenal)

27. Vitinha (PSG)

28. Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

29. Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)

29. Artem Dovbyk (SK Dnipro-1/ Girona/Roma)