Dopo quasi un girone, sono tante le differenze rispetto all’anno scorso per i club di A con l’Inter che ha 10 punti più dell’anno scorso così come Bologna e Fiorentina. Male il Napoli che ha meno 17 punti rispetto all’anno scorso, quando festeggiò lo scudetto con Luciano Spalletti.

La classifica:

Inter 44 punti (+10 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo 17 giornate)

*Juventus 40 (+3)

Milan 33 (-4)

Bologna 31 (+12)

Fiorentina 30 (+7)

Roma 28 (-3)

Napoli 27 (-17)

Atalanta 26 (-5)

Torino 24 (+1)

Lazio 24 (-7)

Monza 21 (+3)

Lecce 20 (+1)

Frosinone 19 (in Serie B)

Genoa 19 (in Serie B)

Sassuolo 16 (=)

Udinese 14 (-11)

Hellas Verona 14 (+5)

Cagliari 13 (in Serie B)

Empoli 12 (-7)

Salernitana 9 (-9)