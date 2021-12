Esclusiva – Collovati: “Inter, attenta a Mou. Italia per il Mondiale puoi farcela”

Fulvio Collovati, dirigente sportivo ed ex calciatore di Roma, Milan e Inter e campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982 è intervenuto ai microfoni di SportPaper,dove ha parlato della sfida di oggi tra Roma e Inter, ma non solo..

Face to Face con Fulvio Collovati

Oggi si affrontano all’Olimpico la Roma(dell’ex Mourinho) e l’Inter, in una gara che prevede spettacolo. Quale delle due squadre arriva al match come favorita?

“Sicuramente l’Inter, anche se deve temere molto Mourinho , che potrebbe sorprendere con qualche cambio di formazione”.

La Roma potrà spuntarla per la corsa alla Champions League?

“Ci sono quattro squadre candidate più delle altre ai primi 4 posti ora. Inutile negarlo, la squadra ha bisogno di rinforzi in in tutti i reparti, soprattutto in difesa e davanti”.

Chi è secondo lei la favorita per lo scudetto?

“L’Inter è la squadra che ha la migliore rosa ma dire ora chi è la favorita è sempre difficile e non è giusto anche perché Napoli e Milan sono molto forti e stanno facendo bene”.

La Juventus di Allegri, squadra imprevedibile a oggi, potrà lottare per il quarto posto o dovrà aspettare il mercato di gennaio?

“La Juve penso difficilmente possa lottare per il 4 posto con questo gruppo, anche se a gennaio può succedere di tutto. Nel prossimo mercato ci saranno molti scambi, anche perché denaro da investire non ce n’è”.

L’Italia ce la farà a qualificarsi al Mondiale del Qatar?

“Si, può farcela ma deve eliminare probabilmente Cr7 e non sarà un compito semplicissimo. Siamo Campioni d’Europa e dobbiamo essere per forza presenti al Mondiale visto anche l’ultimo risultato amaro contro la Svezia”.