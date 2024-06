Conceicao regala la vittoria al Portogallo nel recupero | Finisce 2-1 con la Repubblica Ceca

Dopo la vittoria per 3-1 della Turchia maturata contro la Georgia, il Portogallo é obbligato a conquistare 3 punti contro la Repubblica Ceca per tenere vivo l’obiettivo primo posto, e la volontà degli iberici é chiara fin dai primi muniti. Il primo tempo é interamente controllato dai portoghesi, che trovano però difficoltà ad attaccare il muro ceco, che per tutti i primi 45 minuti si scherma in difesa provando a sfruttare le poche opportunità in ripartenza concesse dagli avversari, ma entrambe le formazioni non riescono mai a impensierire realmente i portieri avversari, ad eccezione di Ronaldo, che nel recupero mette in difficoltà Stanek, che mantiene inviolata la porta con una gran parata.

Si accende la partita nella ripresa, in cui entrambe le squadre alzano i ritmi favorendo il raccordo tra attacco e difesa, e grazie anche allo spirito intraprendente dei propri centrocampisti, entrambe le formazioni trovano il gol, con Provod da una parte e con l’autogol di Hranac dall’altra, che esce sconfitto da una carambola sfortunata con il suo portiere.

Trova il vantaggio il Portogallo con Diogo Jota all’87’, ma il Var nega il sogno della vittoria ai rossoverdi a causa della posizione irregolare di Ronaldo; si rifanno però subito dopo con il subentrato Conceicao, che nel secondo minuto di recupero trova il gol della vittoria.

Portogallo-Repubblica Ceca, il tabellino:

PORTOGALLO (3-5-2): Diogo Costa; Dalot, Pepe, Rúben Dias; Cancelo, B. Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, Nuno Mendes; Cristiano Ronaldo, Leao. CT: R. Martinez

A disposizione: Sà, Rui Patricio, Antonio Silva, Semedo,Danilo Pereira, Inacio, Palhinha, Joao Neves, Matheus Nunes, Ruben Neves, Jota, Joao Felix, Conceiçao, Pedro Neto, Ramos.

REPUBBLICA CECA (3-5-2): Stanek; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Sulc, Soucek, Provod, Doudera; Kuchta, Schick. CT: I. Hasek

A disposizione: Kovar, Jaros, Vitik, Vlcek, Jurasek, Zima, Barak, Provod, Cerny, Cerv, Lingr, Chory, Hlozek, Chytil.

Reti: aut. Hranac (P), Provod (R), Conceicao (R)

Ammonizioni: Leao (P), Schick (P), Conceicao (P)

Espulsioni: nessuno

Recuperi: 1’, 4’