Punto GG – L’Atalanta resta a secco; ora è duello Inzaghi – Conte per lo scudetto!

Inzaghi doma l’Udinese ma il Napoli di Lukaku tiene il passo

Domenica sera il Napoli, subito in gol con Politano e Lukaku, risponde alla vittoria dei nerazzurri che dopo aver dominato nel primo tempo avevano subito il ritorno dei bianconeri, in rete con Solet, e sfiorato addirittura il pareggio, evitato soltanto da un grande Sommer, tornato sugli scudi e assolutamente decisivo per tre punti davvero pesanti. Anche gli azzurri, per la verità, nel finale rischiano qualcosa e pure Meret fa la sua parte parando il rigore (mal)calciato da un Gimenez in piena involuzione ed assieme all’inconsistente Joao Felix rappresenta al meglio il momento di un Milan ormai ai margini della “zona Europa”.

Atalanta risucchiata nella lotta per la Champions

S’infittisce la bagarre in zona Champions; con le loro rispettive vittorie s’iscrivono ufficialmente anche Roma e Fiorentina mentre suo malgrado la formazione di Gasperini non sembra più irraggiungibile e dovrà rimettersi in carreggiata per conservare una terza piazza che finora pareva blindata. Ora in nove punti sono ora racchiuse ben sette squadre (compreso il Milan) e tutto potrebbe accadere…

Chi continua a marciare spedito è il Bologna che vince anche a Venezia, dove tutti hanno sofferto; in laguna anche la formazione felsinea è apparsa meno brillante del solito e deve ringraziare soprattutto il suo giocatore migliore, Orsolini, autore di una rete spettacolare che immaginiamo possa aver dedicato al CT Spalletti che continua a non considerarlo,

Torna al successo anche la Juventus, che “bagna” l’esordio di Tudor sulla panca bianconera surclassando, senza strafare, il solido Genoa targato Vieira. Per il nuovo tecnico juventino non sarà semplicissimo conquistare l’ambito piazzamento europeo ma la strada imboccata sembrerebbe quella giusta. Come previsto il croato ha rilanciato Vlahovic al centro dell’attacco anche se non aver concesso nemmeno un minuto a Kolo Muani ha lasciato qualche perplessità.

Settimo sigillo consecutivo per la Roma che dall’arrivo di Ranieri ha fatto più punti di tutte, Inter a parte. Un record incredibile ripensando a quanto la squadra non riusciva a combinare nel girone di andata, per colpe quasi esclusivamente attribuibili alle precedenti ed imbarazzanti guide tecniche. Vedremo nelle prossime gare quanto il calendario favorevole ed un pizzico di fortuna hanno contribuito a tale exploit.

La Lazio, viceversa, non riesce a conquistare i tre punti restando impantanata nell’ennesimo pareggio casalingo; col Toro (che lotta e combatte su ogni pallone) non gioca nemmeno male ma alla lunga paga errori sotto porta e una condotta arbitrale non proprio ortodossa.

In coda bel colpo del Cagliari; pareggio importante dell’Empoli

Oltre al Genoa anche il Como ed il Cagliari sembrano ormai vicine alla meta. Segnali di risveglio invece dall’Empoli, mentre la divisione della posta tra Verona e Parma, calendario alla mano, potrebbe costare cara alla formazione di Chivu che avrebbe dovuto rischiare qualcosa di più.