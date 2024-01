Coppa del Re: Maiorca-Girona, le ultimissime sulle formazioni

Quarti di finale di Coppa del Re. Il Maiorca ospita il Girona al San Moix, questa sera alle 19.30. Capolista de La Liga in campo con il 4-2-3-1. Difesa con Yaakobishvili e Blind al centro, sostenuti da Martinez e Gutierrez sulel fasce. In mezzo al campo Herrera e Garcia, alle spalle di Tysgankov, Portu e Savio. In avanti il solo Dovbyk.

Le probabili formazioni:

MAIORCA (5-4-1): Greif; Sanchez, Raillo, Nastasic, Copete, Lato; Darder, Morlanes, S. Costa, D. Rodriguez; Larin. All. Aguirre.

GIRONA (4-2-3-1): Carlos; Martinez, Yaakobishvili, Blind, Gutierrez; A. Garcia, Herrera; Tysgankov, Portu, Savio; Dovbyk. All. Michel.