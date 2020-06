Coppa Italia, Juventus-Milan a Orsato. Napoli-Inter a Rocchi

Coppa Italia arbitro semifinali: Rocchi a Napoli

Sarà Daniele Orsato di Schio a dirigere il match di ritorno della semifinale di Coppa Italia fra Juventus e Milan, prima partita dopo lo stop per il coronavirus. Con lui gli assistenti Mondin e Galetto, quarto uomo Massa, Aureliano al Var e Vivenzi Avar. Per Napoli-Inter è stato designato Gianluca Rocchi con Del Giovane-Cecconi assistenti, quarto uomo Mariani, Valeri al Var e Gialllatini.

Coppa Italia arbitro: Orsato all’Allianz Stadium

Dopo tre mesi di assenza forzata causa pandemia, ripartirà il calcio anche in Italia. Una ripresa particolare, senza tifosi sugli spalti e con tante regole da rispettare (dal distanziamento sociale tra i giocatori alla possibilità di protestare con l’arbitro solo mantenendo la distanza di sicurezza di 1,5 metri). Si riprenderà dalle semifinali di ritorno di Coppa Italia, con Juve, Inter, Milan e Napoli che si giocheranno i due posti per la finalissima di mercoledi’ prossimo all’Olimpico di Roma. Toccherà prima alle squadre di Sarri e Pioli (domani ore 21.00), che ripartiranno dall’1-1 di San Siro dell’ormai lontana serata del 13 febbraio, quando Ronaldo salvo’ i bianconeri con un rigore nei minuti di recupero dopo l’iniziale vantaggio rossonero di Rebic. A più di tre mesi dall’ultima partita disputata in Serie A non è possibile immaginare in che condizione scenderanno le squadre in campo. All’Allianz Stadium ci si aspetta una partita apertissima, con il punteggio dell’andata che di certo non puo’ far dormire sonni tranquilli alla Juventus, come dichiarato dallo stesso Sarri: “Le partite col Milan quest’anno sono state tutte difficili. Loro sono competitivi, l’1-1 non ci garantisce niente”.

Coca Cola Title sponsor

Nel frattempo Lega Serie A e Coca-Cola annunciano un importante accordo di partnership che partirà in occasione della Finale della Coppa Italia 2019/2020, in programma mercoledì 17 giugno 2020 allo Stadio Olimpico di Roma. Coca-Cola, azienda che opera e produce in Italia da più di 90 anni, sarà, nell’ambito di una più ampia partnership strategica, Title sponsor della Coppa Nazionale che assume così la denominazione di “Coppa Italia Coca-Cola”. Sarà una Finale ricca di iniziative che attraverso le piattaforme social, digital e gaming coinvolgeranno il pubblico a casa prima, durante e al termine della partita. Si consolida in questo modo una relazione iniziata con successo lo scorso dicembre con la Coca-Cola Supercup, Title Sponsorship della Supercoppa Italiana 2019-2020, e che vedrà l’iconico global brand divenire Official Partner della Lega Serie A anche per la prossima stagione sportiva 2020/2021.