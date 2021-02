Semifinale Coppa Italia

Questa sera al Giuseppe Meazza andrà in scena la gara di andata della semifinale di Coppa Italia tra Inter-Juventus. Il derby d’Italia, dopo la gara di Serie A, torna anche in Coppa. Entrambe le squadre mirano al trofeo, ai bianconeri manca dalla stagione 2017-18, mentre ai nerazzurri dalla stagione 2010-2011.

Juventus, poco turnover

La Juventus non vuole soltanto vincere per mettere le mani sul trofeo finale, per i bianconeri è arrivata anche l’ora della vendetta contro l’unica avversaria che in nello scorso mese le ha tolto punti. Per superare l’Inter ci vuole anche la migliore formazione ed è per questo che Pirlo farà poco turnover. Tanto per iniziare Ronaldo non riposa, e farà coppia con uno tra Kulusevki o Morata, Buffon sarà in porta e, mentre De Ligt scenderà da subito in campo per fare rifiatare Chiellini. Dybala ancora out per infortunio. Buffon, titolare di Coppa al posto di Szczesny, sarà supportato da De Ligt e Bonucci. Probabilmente Alex Sandro sarà in campo, al posto di Danilo, come terzino sinistro. A centrocampo, le fasce saranno occupate da Cuadrado e Chiesa, mentre Bentancur sarà centrale tra Arthur e McKennie. In fase offensiva Ronaldo, con Morata in ballottaggio con Kulusevski per la seconda maglia da assegnare.

LA PROBABILE FORMAZIONE

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo