Juventus-Inter

Tra qualche ora all’Allianz Stadium si giocherà il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Una gara molto importante per le due formazioni. Il match di andata, giocato a San Siro, è finito per 2-1 per i bianconeri. Questa sera Antonio Conte e i suoi ragazzi faranno di tutto per ribaltare la situazione a proprio favore e ottenere la finale. Ma quali sono le chance del passaggio dell’Inter contro la Juve?

L’Inter si qualifica in caso di…

L’Inter ha come obiettivo la vittoria del campionato, dove al momento lotta testa a testa contro il Milan, appena due i punti di differenza tra le due formazioni; poi c’è la Coppa Italia. I nerazzurri dovranno provare in ogni modo a contrastare gli uomini di Pirlo per continuare il cammino verso la coppa tricolore. Ai ragazzi di Conte servirà vincere, non basterà 1-0, serviranno almeno 2 gol di scarto oppure un successo con un solo gol di scarto, ma segnando almeno 3 reti (2-3, 3-4 etc…). Al termine dei 90 minuti regolari, si procederà ai supplementari solo in caso di 1-2,. Per la Juventus è più semplice, ai bianconeri potrebbe bastare un pareggio o anche di perdere 1-0.