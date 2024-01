Coppa Italia: Lazio-Roma, al via la vendita dei biglietti | Info e dettagli

Partirà questo oggi la vendita dei biglietti per la sfida dei Quarti di Finale di Coppa Italia tra Lazio e Roma, in un derby che si prospetta agguerritissimo perchè la posta in palio nella Capitale è sempre tanta. Il club biancoceleste di Lotito ha già messo in vendita i biglietti (disponibili su vivtickets) riguardo settori Nord e tribuna Tevere con 10.000 che sono stati già riservati ai tifosi biancocelesti con 20.000 che saranno riservati ai tifosi giallorossi.

Questi i prezzi per la sfida dell’Olimpico:

– 45 euro per Curva e Distinti;

– 60 euro per Tevere Parterre;

– 65 euro per Tevere normale;

– 110 euro per Monte Mario laterale;

– 150 euro per Monte Mario centrale (esclusi i diritti di prevendita).