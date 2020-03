Coronavirus Coppa Italia, rinvio per Napoli-Inter e Juventus-Milan: i dettagli

Coronavirus, Coppa Italia rinvio per Napoli-Inter e Juventus-Milan

Coronavirus Coppa Italia rinvio | Il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, in seguito all’esame della questione nella riunione odierna del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica a ha disposto, ai sensi dell’articolo 2 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il rinvio dell’incontro di calcio SSC Napoli – FC Inter valevole per la Coppa Italia Tim 2019/2020, programmato per domani 5 marzo alle 20:45 allo stadio San Paolo. Nella serata di ieri Il prefetto di Torino ha disposto il rinvio della semifinale di ritorno di Coppa Italia Juventus-Milan, in programma oggi a Torino.

Coppa Italia, i dettagli delle scelte prefettizie

Le motivazioni espresse nelle ordinanze sono praticamente in fotocopia. “L’urgente necessità di porre in essere ogni utile misura finalizzata a prevenire la diffusione del virus, anche alla luce dell’impatto negativo che lo stesso ha dimostrato di avere sulla funzionalità del Servizio Sanitario regionale e, in specie, dei reparti di terapia intensiva”. Nella scelta che ha portato al rinvio si sottolinea inoltre il “previsto arrivo di numerosi tifosi per i quali non è possibile individuare con esattezza la provenienza, indipendentemente dalla residenza, in quanto potrebbe trattarsi di persone, residenti anche in Piemonte (Campania ndr), ma provenienti, per motivi di lavoro o di studio, dalle aree di cui agli allegati 1, 2 e 3 del DPCM 1° marzo 2020, con conseguente concreto rischio per la pubblica e privata incolumità connesso al possibile ulteriore diffondersi del virus COVID- 19”. “Ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza di adottare le necessarie misure finalizzate ad assicurare un’efficace protezione della sicurezza collettiva e della incolumità personale dei singoli astrattamente esposti in occasione della competizione sportiva in questione; sentiti al riguardo il Ministro dell’Interno, il Ministro della Salute e il Ministro dello Sport”, il prefetto ha ordinato il rinvio.