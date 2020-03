Coronavirus Inter: l’intervista durante l’emergenza

Coronavirus Inter: intervista a Lazaro ed il perchè della cessione.

Coronavirus Inter, parola a Lazaro | Interrogato sul momento d’emergenza Coronavirus, l’ex interista Lazaro non ha dubbi :” la gente deve capire la situazione e collaborare attenendosi a quanto stabilito dai governi. Occorre arginare l’infezione “. Ai tempi del Coronavirus l’Inter ha dimostrato già nelle parole di Lukaku, intervistato da Ian Wright, quanto la società sia presente con i suoi giocatori ed anche le parole di Lazaro confermano questo :” Ancora oggi nonostante il prestito al Newcastle continuo a sentire sia i miei compagni che mister Conte. Continuo a seguire la squadra, non perdo una partita. Sono andato via non perchè avessi problemi con l’ambiente, ma sentivo forte l’esigenza di giocare per tornare ai miei livelli “.

La scelta del Newcastle

Sul perchè abbia scelto il Newcastle, Lazaro risponde: ” Non è un mistero la presenza di offerte dalla Bundesliga molto interessanti, tra cui quella del Lipsia che mi avrebbe permesso di giocare anche la Champions League, ma avevo bisogno di una scelta propedeuditica ad una mia crescità e così ho scelto la Premier League. Mister Conte mi ha aiutato a prendere questa decisione acconsentendo al trasferimento e valutando gli aspetti positivi tra cui la continuità. Lavoro per tornare alle prestazioni che offrivo negli anni passati. “

Seconda chance alla corte di Conte

” L’inter è una squadra fantastica ” prosegue Lazaro, ” indossarne la maglia è motivo d’orgoglio ed una sensazione magnifica. Tornare nella prossima stagione per giocarmi le mie carte? Parlarne ora sarebbe irrispettoso per il Newcastle e sono concentrato per dare tutto quello che posso per il team. Vedremo quello che accadrà la prossima estate “. Con i campionati fermi causa Coronavirus, l’Inter è stato al centro di molte discussioni in merito alla data di ripresa degli allenamenti essendo di diversa opinione rispetto ad altre squadre. Per quanto riguarda le opportunità di scudetto per gli uomini di Conte, Lazaro commenta: ” Se i ragazzi riusciranno a vincere quando si tornerà a giocare? Ci vorrà forza e concentrazione. La società ha a disposizione un allenatore ed uno staff adeguato per gli obiettivi. Se tutti si impegneranno al massimo penso ci siano concrete possibilità “.