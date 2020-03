Coronavirus Rugby, rinvio per Italia-Inghilterra: nuove date per il PRO14

Coronavirus Rugby, rinvio per Italia-Inghilterra

Coronavirus Rugby rinvio | Il Sei Nazioni ha preso nota del decreto del Governo Italiano del 4 marzo relativo agli eventi sportivi nel Paese. E’ stata assunta la decisione di posticipare tutti i tre incontri tra Italia e Inghilterra (Maschile, Femminile, U20) previsti nel weekend del 13-15 marzo, con l’intenzione di riprogrammarli in data successiva. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, tutti gli altri incontri di Sei Nazioni continuano a rimanere calendarizzati come previsto. Come precedentemente dichiarato, Sei Nazioni intende garantire la disputa di tutti i quindici incontri dei tre Tornei quando il tempo lo permetterà. Non verranno fatti annunci circa la ricalendarizzazione mentre si continua a monitorare la situazione. Il Sei Nazioni continuerà a seguire gli sviluppi insieme alle proprie Federazioni membre, i rispettivi governi e le autorità sanitarie e sosterrà ogni misura preventiva assunta nell’interesse della salute pubblica in relazione al Coronavirus, nel rispetto delle istruzioni fornite dalle autorità governative e alle organizzazioni sanitarie. La Federazione Italiana Rugby comunicherà appena possibile informazioni relative alla biglietteria di Italia v Inghilterra maschile, gara originariamente prevista sabato 14 marzo allo Stadio Olimpico di Roma

Rinviati i match PRO14 di Zebre e Benetton

Il Guinness PRO14, in parallelo, ha annunciato il rinvio delle due gare previste per il mese di marzo in Italia relative al turno 14 ed al turno 15 alla luce delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Il governo italiano ha esteso ieri le restrizioni che riguardano gli eventi sportivi fino al 3 aprile, mentre i più recenti avvisi sui viaggi emanati dal Dipartimento degli Affari Esteri e del Commercio irlandese sconsigliano i viaggi non essenziali in Italia, incluse Veneto ed Emilia-Romagna. Di conseguenza, il Guinness PRO14 ha preso questa decisione con l’obiettivo di proteggere il benessere dei giocatori dei club, dei dirigenti e dei tifosi; cercando di fornire certezze in una situazione in costante evoluzione. Questa decisione è pienamente supportata dal consiglio di amministrazione di Celtic Rugby DAC.

Di seguito le due gare rinviate:

Turno 14: Benetton Rugby vs Munster Rugby (gara originariamente prevista a Treviso per il 21 marzo)

Turno 15: Zebre Rugby Club vs Connacht Rugby (gara originariamente prevista a Parma per il 28 marzo)

Poiché nessuno di questi club è coinvolto nella fase finale delle due coppe europee EPCR, il Guinness PRO14 cercherà di riprogrammare queste partite nei fine settimana di aprile e maggio decdicati alle competizioni europee. Il Guinness PRO14 è attualmente in contatto con l’EPCR per evitare conflitti di programmazione delle partite rinviate con quelle ad eliminazione diretta delle coppe europee. Sono tutt’ora in corso discussioni per quanto riguarda la riprogrammazione degli incontri rinviati del turno 13: in particolare Zebre Rugby Club vs Ospreys, e Benetton Rugby vs Ulster Rugby.