Coronavirus Serie A, Viminale: “Ok ad allenamenti individuali per le squadre”

Coronavirus Serie A Viminale : Via libera agli allenamenti

Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, è “consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento”.

Coronavirus Serie A Viminale : la circolare

E’ quanto si legge in una circolare inviata oggi dal Viminale ai prefetti sulle prescrizioni in vigore da lunedì 4 e fino al 17 maggio. E’ di fatto una apertura alla ripresa degli allenamenti per le squadre di calcio e non solo.