Coronavirus Tokyo 2020, il Brasile chiede il rinvio

Coronavirus Tokyo 2020 Brasile | Il Comitato olimpico brasiliano è per il trasferimento dei Giochi olimpici di Tokyo al 2021, nello stesso periodo di quello inizialmente previsto, tra la fine di luglio e la prima metà di agosto. La posizione del COB, come si legge in una nota, è dovuta al peggioramento della pandemia COVID-19, che ha già infettato 250.000 persone in tutto il mondo, e la conseguente difficoltà per gli atleti a mantenere il loro miglior livello competitivo a causa della necessità di interrompere la preparazione e le gare su scala globale. “Come judoka ed ex allenatore di questo sport, ho imparato che il sogno di ogni atleta è di competere ai Giochi Olimpici nelle migliori condizioni. È chiaro che, in questo momento, mantenere i Giochi per quest’anno impedirà la realizzazione completa di questo sogno”, afferma il presidente della COB Paulo Wanderley, alla guida della squadra brasiliana a Barcellona nel 1992.

La nota del COB

Il COB sottolinea che il suggerimento di rinvio non altera in alcun modo la fiducia nel Comitato Olimpico Internazionale, chiamato a trovare la migliore soluzione. “In passato il CIO ha avuto immensi problemi, come negli episodi culminati nella cancellazione dei Giochi del 1916, 1940 e 1944, a causa delle guerre mondiali, e nei boicottaggi di Mosca 1980 e Los Angeles 1984. L’organizzazione ha saputo superare questi ostacoli, e vediamo la fiamma olimpica più forte che mai. Sono sicuro che Thomas Bach, medaglia d’oro a Montreal nel 1976, è pronto a guidarci in questo momento difficile“, aggiunge Paulo Wanderley.