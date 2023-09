Cosenza-Cremonese, probabili formazioni e dove vederla

Turno infrasettimanale di Serie B: il Cosenza ospita la Cremonese, questo pomeriggio alle 18.30. Calabresi, tornati alla vittoria nei minuti finali del match contro il Palermo di venerdì, vogliono dare continuità ai risultati dopo una buona partenza con 8 punti in sei partite. Di fronte, però, si troveranno la Cremonese di Stroppa, alla seconda panchina con i grigiorossi, reduci dal pareggio, terzo consecutivo, contro l’Ascoli nell’ultima gara disputata. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Cimino, Meroni, Sgarbi, D’Orazio; Viviani, Calò; Mazzocchi, Tutino, Canotto; Forte. All. Caserta

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Antov, Bianchetti, Lochoshvili; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Buonaiuto, Ghiglione; Vasquez, Coda. All. Stroppa