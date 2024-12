Cremonese-Brescia 1-1 Moncini al 96′ risponde a Vazquez

Beffa finale per la Cremonese che era andata in vantaggio al 16′ della ripresa con il solito Vazquez, al 96′ Moncini mette dentro la rete del pareggio per il Brescia che negli ultimi minuti ha giocato in dieci a causa dell’espulsione di Cistana.

Il tabellino

Cremonese-Brescia 1-1

CREMONESE: Fulignati A. (Portiere), Antov V., Ceccherini F., Bianchetti M., Sernicola L., Collocolo M. (dal 21′ st Pickel C.), Castagnetti M., Vandeputte J. (dal 37′ st Milanese T.), Quagliata G. (dal 43′ st Barbieri T.), Bonazzoli F. (dal 38′ st Johnsen D.), Vazquez F. (dal 21′ st De Luca M.). A disposizione: Barbieri T., Buonaiuto C., De Luca M., Johnsen D., Jungdal A. (Portiere), Lochoshvili L., Majer Z., Milanese T., Pickel C., Saro G. (Portiere), Triacca D., Zanimacchia L. Allenatore: Stroppa G..

BRESCIA: Lezzerini L. (Portiere), Dickmann L., Cistana A., Adorni D., Jallow A. (dal 38′ st Corrado N.), Nuamah P. (dal 1′ st Moncini G.), Verreth M., Bisoli D. (dal 38′ st Bianchi F.), Bjarnason B. (dal 1′ st Galazzi N.), Olzer G. (dal 24′ st Besaggio M.), Juric A.. A disposizione: Andrenacci L. (Portiere), Avella M. (Portiere), Bertagnoli M., Besaggio M., Bianchi F., Calvani G., Corrado N., Galazzi N., Moncini G., Muca Z., Paghera F., Papetti A. Allenatore: Bisoli P..

Reti: al 16′ st Vazquez F. (Cremonese), 51′ st Moncini

Ammonizioni: al 20′ pt Collocolo M. (Cremonese), al 30′ st Sernicola L. (Cremonese) al 26′ pt Bisoli D. (Brescia), al 37′ pt Adorni D. (Brescia), al 20′ st Olzer G. (Brescia).

Espulsioni: al 40′ st Cistana A. (Brescia).