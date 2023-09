Cristiano Lucarelli, personaggio a volte scomodo, che racconta verità

Cristiano Lucarelli allenatore della Ternana e l’obbligo degli Under in Serie D

Cristiano Lucarelli allenatore attualmente della Ternana, può apparire a volte come personaggio scomodo, con le sue perle di saggezza è stato molte volte criticato, ma mai come in questa occasione ha ragione.

Lucarelli lo conosco da qualche anno, ogni tanto ci incontriamo sugli spalti dell’Armando Picchi, e ci prendiamo in giro essendo lui livornese ed io pisano, di aneddoti e prese in giro ne abbiamo molte da raccontare, perchè si sa tra Livorno e Pisa non corre buon sangue e le giornate passano prendendosi in giro.

Lucarelli ieri ha sottolineato il fatto che in Serie D a causa dell’obbligo degli under, si faccia uso di ragazzi sulle corsie esterne, in quanto è considerato ruolo che crea meno intralci. Cristiano asserisce “in Italia avremmo dovuto sfornare 1000 Paolo Maldini e 1000 Maicon”, ed invece è accaduto proprio l’esatto contrario.

Il legislatore quando ha messo in atto la regola degli under, non poteva di certo pensare che avrebbe favorito i “terzini”, e che quindi una norma che dovrebbe far valorizzare i giovani alla fine non li premia.

Tutto ciò non fa che dar ragione a Cristiano Lucarelli, e con queste regole il sistema non funziona, ma è anche vero che se sbagli la scelta dei giovani è molto difficile che un club raggiunga l’obiettivo.

Per tutto ciò ci auguriamo che chi ha creato queste regole si sieda ad un tavolo al fine di trovare una soluzione ragionevole, anche se conoscendo il sistema calcio, abbiamo molti dubbi che sia messo in pratica.