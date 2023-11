Croazia, obbligata a difendere la seconda posizione per centrale la qualificazione, in campo questa sera, alle 20.45, contro l’Armenia. Dalic sceglie il 4-3-3. In difesa, davanti al solito Livakovic, spazio Sutalo e Erlic, sostenuti da Stanisic e Gvardiol sulle fasce. Centrocampo a tre con Modric, Brozovic e Majer dal 1′. In avanti dentro l’atalantino Pasalic, insieme a Kramaric e Ivanusec.

Le probabili formazioni:

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Erlic, Gvardiol; Modric, Brozovic, Majer; Pasalic, Kramaric, Ivanusec. CT. Dalic

ARMENIA (5-4-1): Cancarevic; Dashyan, Calisir, Voskanyan, Arutyunyan, Tiknizyan; Sevikyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan; Ranos. CT. Petrakov