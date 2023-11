Ultima chiamata per la Croazia. Dalic opta per il 4-3-3. Dentro Sutalo e Gvardiol, davanti a Livakovic, centrali, con Stanisic e Sosa sulle fasce. In mezzo al campo i soliti Modric, Brozovic e Kovacic. In avanti, ai lati della punta Petkovic, spazio a Pasalic e Brekalo.

Le probabili formazioni:

LETTONIA (4-2-3-1): Ozols; Savalnieks, Oss, Balodis, Ciganiks; Emsis, Saveljevs; Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics; Uldrikis. CT. Kazakevics