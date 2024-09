Crvena Zvezda-Benfica, le ultimissime sulle formazioni

Debutto Champions per mister Milojevic che affronta il Benfica di Lage in vista del match di questa sera delle 18:45. Stesso modulo per le due squadre con Pavlidis che vuole segnare all’esordio in Champions.

Crvena Zvezda-Benfica, le probabili formazioni:

Crvena Zvezda (4-2-3-1): Glazer; Mimovic, Djiga, Drkusic, Seol; Krunic, Elsnik; Mvumpa, Ivanic, Olayinka; Duarte. All.: Milojevic.

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Bah, Silva, Otamendi, Carreras; Luis, Kokcu; Di Maria, Prestianni, Akturkoglu; Pavlidis. All.: Lage.