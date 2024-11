Cuore e resistenza: l’Inter batte l’Arsenal con un rigore di Çalhanoğlu (1-0)

Inter che combatte e resiste. L’Arsenal tenta l’assedio, pur arrivando ad avere pochissime conclusioni reali, ma trova il muro di gomma nerazzurro, pronto a respingere qualsiasi assalto. La formazione di Inzaghi la porta a casa grazie al rigore realizzato da Çalhanoğlu.

Inter-Arsenal: nerazzurri più concreti, il rigore nel finale di primo tempo regala il vantaggio

Primo tempo equilibrato con un grande avvio e un episodio in chiusura che indirizza la gara in favore dei nerazzurri. L’Inter parta con la quinta e colpisce, andando vicinissima alla rete, una traversa nei primi minuti di gioco. Lautaro allarga per Dumfries, l’olandese calcia di potenza, ma la palla impatta contro il legno. Dopodiché, è l’Arsenal a tenere in mano il pallino del gioco, controllando e stringendo i padroni di casa nella propria metà campo. La svolta è sul finale di prima frazione. Calcio di punizione calciato da Çalhanoğlu, tacco di Taremi che si ferma sul braccio Merino, con l’arbitro che indica il dischetto. Il numero 20 non lascia scampo a Raya e realizza la rete del momentaneo 1-0. L’Inter chiude il primo tempo in vantaggio.

Inter-Arsenal: i nerazzurri respingono gli assalti dei Gunners

Nella ripresa partono bene gli inglesi. Sugli sviluppi di un corner, da una carambola in area, arriva il salvataggio sulla linea di Dumfries che tiene i nerazzurri avanti. Al 71′ combinazione Barella-Dumfries, l’esterno, da posizione laterale, la mette sul fondo. Pochi minuti dopo è brivido Inter. Havertz calcia da centro area trovando l’opposizione di Bisseck, che salva il risultato. Nel finale i Gunners alzano ulteriormente i ritmi, ma trovano il muro nerazzurro pronto a respingere qualsiasi attacco. Passa l’Inter, che sale a 10, raggiungendo Sporting Lisbona, Brest e Monaco al secondo posto. L’Arsenal resta fermo nel grande gruppo delle squadre a 7 punti comprendente anche Juventus e Manchester City.

Inter-Arsenal, risultato e tabellino:

1-0

Reti: 48′ rig. Çalhanoğlu (I)

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi (62′ Barella), Çalhanoğlu (71′ Asllani), Zielinski (62′ Mkhitaryan), Darmian; Taremi (79′ Dimarco), Lautaro Martinez (62′ Thuram). All. Inzaghi.

ARSENAL (4-4-2): Raya, White, Saliba, Gabriel, Timber (82′ Zinčenko), Saka, Merino (46′ Gabriel Jesus), Partey, Martinelli, Trossard (82′ Nwaneri), Havertz (92′ Ødegaard). All. Arteta.