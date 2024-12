Danilo messo fuori rosa | Cosa sta succedendo in casa Juve?

Danilo non parteciperà alla Supercoppa Italiana. Consideriamo l'esclusione come un addio?

Danilo ufficialmente fuori rosa

Ultimissime dalla società bianconera: dopo i vari rumors sul possibile addio a gennaio di Danilo diventano effettive le pratiche sull’esclusione del difensore brasiliano dalla Supercoppa Italiana, che avrà luogo in Arabia Saudita.

Danilo sul mercato? Ci si tuffa Antonio Conte

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli è in lizza per l’acquisto di Danilo. Il quasi ormai ex capitano juventino sembra deciso ad approdare, a parametro zero, nella squadra guidata da Antonio Conte. Nel mirino del tecnico pugliese anche l’ex Lazio “Luiz Felipe”.