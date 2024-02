Darmstadt-Bayer Leverkusen, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

La partita tra Darmstadt e Bayer Leverkusen si prospetta come un confronto emblematico tra due squadre che stanno vivendo momenti opposti nella Bundesliga. Il match è previsto per sabato, con inizio alle 15:30, vedendo il Darmstadt, ultimo in classifica, ospitare il Leverkusen, leader del campionato. Il Darmstadt attraversa un periodo difficile, con una serie di risultati negativi che lo hanno relegato in fondo alla classifica. La squadra di Torsten Lieberknecht ha raccolto solo due punti nelle ultime cinque partite. Dall’altra parte, il Bayer Leverkusen si trova in un momento positivo, avendo mantenuto la testa della classifica nonostante un recente pareggio contro il Borussia Mönchengladbach. La squadra guidata da Xabi Alonso ha dimostrato una notevole capacità di ottenere risultati, anche grazie a vittorie ottenute nei minuti finali delle partite.

Darmstadt-Bayer Leverkusen, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Bayer Leverkusen è favorito per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla intorno a 1.27 su Snai e 1.26 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 6.30 mentre una vittoria del Darmstadt (segno 1) si trova anche quota 9.25. Ecco la comparazione quote di Darmstadt e Bayer Leverkusen dei bookmakers: