Spagna-Inghilterra, le ultimissime sulle formazioni

Arriva il giorno della finale di UEFA EURO 2024 tra Spagna e Inghilterra. Furie Rosse a caccia della quarta coppa europea della propria storia, Tre Leoni, alla seconda finale consecutiva, alla ricerca del primo trionfo continentale. Si parte alle 21. Il CT iberico, de la Fuente, opta per il 4-2-3-1. Conferma per Yamal, Olmo e Nico Williams alle spalle di Morata. In mezzo al campo spazio per Fabian Ruiz e Rodri. Difesa con Le Normand e Laporte, supportati da Carvajal e Cucurella. Tra i pali c’è Unai Simone. Nell’Inghilterra è 3-4-2-1. Southgate lancia Walker, Stones e Guehi come linea difensiva. Centrocampo con Mainoo e Rice, sostenuti da Saka e Trippier sulle fasce. In attacco Kane, con Bellingham e Foden sulla trequarti.

Spagna-Inghilterra, le probabili formazioni:

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon: Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; Morata. CT. de la Fuente.

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo, Rice, Trippier; Foden, Bellingham; Kane. CT. Southgate.