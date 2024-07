Spagna-Inghilterra, probabili formazioni e dove vederla

Siamo giunti all’atto conclusivo della competizione europea più importante per Nazioni. Il cammino è stato lungo e con diverse insidie sia per la Spagna che per l’Inghilterra. Le Furie Rosse hanno dovuto eliminare Georgia, Germania e Francia mentre i Tre Leoni hanno avuto la meglio contro Slovacchia, Svizzera e Olanda. Le due Nazionali si sono affrontate due volte agli Europei prima di questa partita e gli inglesi hanno vinto in entrambe le occasioni (2-1 ai gironi di EURO 1980 e 4-2 ai rigori dopo lo 0-0 nei quarti di EURO 1996). Il match sarà visibile in diretta su Sky e in chiaro su RAI 1 mentre in streaming si potrà vedere sulle piattaforme Now TV, Skygo e Raiplay domenica 14 luglio alle ore 21.

Probabili formazioni Spagna-Inghilterra

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon: Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; Morata. Ct. De la Fuente

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Foden, Bellingham; Kane. Ct. Southgate