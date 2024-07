Finale Copa America: l’Argentina batte la Colombia 1-0 | Decide Lautaro Martinez ai supplementari

Partita tiratissima in quel dell’Hard Rock Stadium di Miami, degna finale di Copa America tra una buonissima Colombia e l’Argentina che ha fatto la storia. E la storia continua a farla la nazionale albiceleste guidata da Lionel Scaloni, che vince per 1-0 ai supplementari la partita e conquista la sua sedicesima Copa America. Decide il gol del subentrato Lautaro Martinez su assist di Lo Celso, Lautaro Martinez che chiude da capocannoniere del torneo. Esce per infortunio Leo Messi durante il secondo tempo, e Di Maria riceve la standing ovation del suo popolo e chiude la sua esperienza in nazionale con una vittoria.

Argentina-Colombia, il tabellino del match

Argentina (4-3-3): Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez, Ángel Di María. All. Scaloni

Colombia (4-3-3): Camilo Vargas; Santiago Arias; Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Johan Mojica; Richard Rios, Jefferson Lerma, Jhon Arias, James Rodríguez, Luís Díaz; y Jhon Córdoba. All. Nestor Lorenzo

Ammoniti: Cordoba, Mac Allister, Borja, Lo Celso

Reti: Lautaro Matinez 112′