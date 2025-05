Milan – Bologna, le probabili formazioni e dove vederla

La Coppa Italia è giunta all’ultimo atto: Milan e Bologna si contenderanno il trofeo allo Stadio Olimpico di Roma. La gara si preannuncia infuocata e i due tecnici non hanno intenzione di lasciarsi sfuggire l’occasione di portare a casa un trofeo che darebbe loro la certezza dell’Europa nella prossima stagione. Sérgio Conceição prepara l’ormai consolidato 3-4-3 e può contare nuovamente su Youssouf Fofana, il quale ha smaltito l’infortunio al piede patito lunedì scorso a Genova; i due ballottaggi più importanti riguardano la fascia destra, con Alex Jimenez che contende il posto da titolare a Kyle Walker e in attacco, dove Santiago Gimenez sembra favorito su Luka Jovic. Vincenzo Italiano ritrova Dan Ndoye dopo i problemi muscolari e Santiago Castro, favorito in avanti su Thijs Dallinga. Jens Odgaard farà di tutto per recuperare ed essere presente nel terzetto offensivo, mentre nel pacchetto arretrato, Lorenzo De Silvestri sembra favorito sull’ex della partita, Davide Calabria. A partire dalle 20:00, su Canale 20, inizierà il collegamento con lo stadio per il pre-partita. La gara, in programma mercoledì 14 maggio alle 21:00, verrà trasmessa su Canale 5; in streaming, sarà possibile guardarla tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Milan – Bologna, le probabili formazioni

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Gimenez, Leao. All. Conceição

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.