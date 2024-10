De Bellis e Verdoliva. Intesa, gol e fantasia…

Oggi pomeriggio la nostra redazione si è recata sul campo della Baggio II di via Olivieri per assistere alla gara tra la squadra di casa e l’Alcione under 11 di mister Di Finizio. Allenatore con le idee chiare amante del gioco corale e calcio fluido. Una squadra spumeggiante,vivace, lucida nelle giocate nonostante la pioggia. Circa 50 i presenti che assistono alla gara. Apre le danze la freccia bionda Poletti nel primo tempo. Tiro da fuori che si infila tra palo e portiere. Alcione in pieno controllo della gara con gol di Senna che sfiora la doppietta con due missili da fuori. Bravissimo il portiere di casa che nega la gioia del gol al numero 9 che lotta e sfodera assist.

Terzo tempo si chiude sullo 0 a 0 senza grandi conclusioni se non qualche dribbling del numero 1 ospite Fusetti, ribattezzato “Higuita”. Ottimo in fase di chiusura Cavallotti, un muro capace di chiudere e costruire e di lanciare il mai stanco Andrioli sulla fascia sinistra.

Quest’ultimo autore di un bel gol dal lato corto del campo. La pioggia scende copiosa ma in campo atterrano due autentici fuoriclasse. Il 5 e l’ 11.

Si traduce in De bellis e Verdoliva. Uno disegna, l’altro segna. Già lo scorso anno abbiamo avuto modo di seguire i due ragazzi che col tempo hanno affinato intesa e giocate. Giocate da urlo. Tutto sembra telecomdato. I piedi sopraffini e i gol che scendono come la pioggia di questo pomeriggio autunnale fanno esaltare i paganti. Il numero 11 Orange regala lampi da fuoriclasse che vengono premiati sul finire da una mezza rovesciata di De bellis che si coordina alla perfezione e insacca per un gol incredibile! Una vera e propria prodezza!

Questo Alcione targato Di Finizio diverte e offre spettacolo. Risultato finale nei quattro tempi Alcione batte Baggio II 4-1.