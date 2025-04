Serie C: il tabellone di Playoff e Playout

IL TABELLONE COMPLETO

PRIMO TURNO GIRONE (gara secca)

GIRONE A

5) Renate vs 10) Arzignano

6) Giana Erminio vs 9) Virtus Verona

7) Trento vs 8) Atalanta U23

GIRONE B

5) Arezzo vs 11) Gubbio

6) Vis Pesaro vs 10) Pontedera

7) Pineto vs 8) Pianese

GIRONE C

5) Catania vs 10) Giugliano

6) Benevento vs 9) Juventus Next Gen

7) Potenza vs 8) Picerno

SECONDO TURNO GIRONE (gara secca)

GIRONE A

4) Albinoleffe vs vincente primo turno peggio classificata

vincente primo turno vs vincente primo turno

GIRONE B

4) Pescara vs vincente peggio classificata

vincente primo turno vs vincente primo turno

GIRONE C

4) Crotone vs vincente primo turno peggio classificata

vincente primo turno vs vincente primo turno

PRIMO TURNO NAZIONALE (andata e ritorno)

Feralpisalò vs qualificata

Torres vs qualificata

Monopoli vs qualificata

Rimini vs qualificata

Migliore classificata dei turni di girone vs qualificata

NOTA BENE: Accoppiamenti definiti con sorteggio; in grassetto le squadre teste di serie.

SECONDO TURNO NAZIONALE (andata e ritorno)

Vicenza vs qualificata

Ternana vs qualificata

Audace Cerignola vs qualificata

Migliore classificata primo turno Nazionale vs qualificata

NOTA BENE: Accoppiamenti definiti con sorteggio; in grassetto le squadre teste di serie.

FINAL FOUR

Semifinali e finale si giocano andata e ritorno tra le 4 qualificate dal Secondo turno Nazionale. Gli accoppiamenti sono definiti con sorteggio integrale. In caso di parità si va ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

Playout

Girone C Foggia-Messina

Girone B Spal-Milan Lucchese-Sestri Levante

Girone A Caldiero Terme-Triestina Pro Patria-Pro Vercelli